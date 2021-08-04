Фонд гарантирования выставил на продажу главный офис ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу здание бывшего главного офиса АО «ВТБ Банк». Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фото: fg.gov.ua

Что известно об аукционе

Повторный аукцион по продаже бизнес-центра общей площадью 5,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 0,1155 га в центре Киева , а также 1801 единицы основных средств, состоится уже 10 августа в системе Prozorro.Продажи.

Все активы принадлежат АО «ВТБ Банк», который находится в ликвидации.