Фонд гарантирования выставил на продажу главный офис ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу здание бывшего главного офиса АО «ВТБ Банк». Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фонд гарантирования выставил на продажу главный офис ВТБ Банка
Фото: fg.gov.ua

Что известно об аукционе

Повторный аукцион по продаже бизнес-центра общей площадью 5,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 0,1155 га в центре Киева, а также 1801 единицы основных средств, состоится уже 10 августа в системе Prozorro.Продажи.

Все активы принадлежат АО «ВТБ Банк», который находится в ликвидации.

Фасадное 8-этажное офисное здание премиум-класса находится в центральной деловой части Киева, на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко (бульвар Тараса Шевченко/улица Пушкинская, д. 8/26).

Здание имеет подземный паркинг, два лифта, оснащен современными инженерными системами, автономным электроснабжением. Его можно использовать по различным функциональным назначениям, в том числе как офисный или торговый центр, нижние этажи могут быть оборудованы под магазины, рестораны и тому подобное.

Стоимость лота

Начальная цена лота — 279,9 млн грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. В них могут принять участие юридические и физические лица.

Предыстория

19 декабря 2018 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВТБ Банк.

27 ноября НБУ отнес ВТБ Банк к категории неплатежеспособных.

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