Фонд гарантирования выставил на продажу главный офис ВТБ Банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу здание бывшего главного офиса АО «ВТБ Банк». Об этом
Что известно об аукционе
Повторный аукцион по продаже бизнес-центра общей площадью 5,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 0,1155 га в центре Киева, а также 1801 единицы основных средств, состоится уже 10 августа в системе Prozorro.Продажи.
Все активы принадлежат АО «ВТБ Банк», который находится в ликвидации.
Фасадное 8-этажное офисное здание премиум-класса находится в центральной деловой части Киева, на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко (бульвар Тараса Шевченко/улица Пушкинская, д. 8/26).
Здание имеет подземный паркинг, два лифта, оснащен современными инженерными системами, автономным электроснабжением. Его можно использовать по различным функциональным назначениям, в том числе как офисный или торговый центр, нижние этажи могут быть оборудованы под магазины, рестораны и тому подобное.
Стоимость лота
Начальная цена лота — 279,9 млн грн.
Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. В них могут принять участие юридические и физические лица.
Предыстория
19 декабря 2018 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВТБ Банк.
27 ноября НБУ отнес ВТБ Банк к категории неплатежеспособных.