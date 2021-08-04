Главные события на фондовых биржах за 3 августа: Денег много — рынок США снова растет

Во вторник фондовые рынки США вновь начали расти. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,82%, завершив день на отметке 4423 пункта.

Среди крупнейших компаний США в лидерах роста были акции Pfizer и General Electric, выросшие на 3,9% и на 2,4% соответственно.

Аутсайдерами стали акции Mastercard Incorporated, снизившиеся на 2%, и акции The Walt Disney Company, потерявшие по итогам дня 1,4%.

Каких-то явных причин для разворота рынка США вверх не было. Разве что вчера вышли данные, которые показали рост заказов в промышленности США в июне на 1,5% против ожиданий экспертов на уровне 1%. Но эти данные нельзя назвать очень важными, поскольку они не являются опережающими и отражают ситуацию в июне, когда в целом статистика по США была хорошей. Отчеты компаний в основном продолжают радовать инвесторов. Впрочем, так же, как и неделю назад и две недели назад.

На рынке США вчера случилось ровным счетом тоже самое, что происходило и ранее. Любой провал рынок встречает агрессивными покупками, что достаточно быстро возвращает его назад, ближе к своим максимумам. А после рынок вновь начинает карабкаться вверх.

Причина такой динамики банальна. В финансовой системе США сейчас просто избыточно много денег. И из-за того, что ФРС США продолжает свою программу по выкупу активов на $120 млрд. в месяц, этих денег становиться все больше и больше. А потому ни новый штамм «Дельта», ни риски замедления экономики США , ни рост инфляции не приводят к существенному снижению рынка. И любая негативная информация либо игнорируется рынком, либо оказывает на него лишь временное влияние.