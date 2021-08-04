Украинцы на первом месте среди туристов, посетивших Турцию

Украинцы стали самой многочисленной группой иностранных туристов в Турции. Об этом сообщил национальный статистический институт страны TurkStat, передает Интерфакс-Украина.

Украинцы на первом месте среди туристов, посетивших Турцию
Фото: alibi.in.ua

Украинцы выбирают Турцию

По данным ведомства, всего страну в апреле-июне 2021 года посетили более 4 млн туристов, что на 56% больше уровня первого квартала 2021 года.

Иностранные туристы принесли Турции 75% от общего дохода в туристическом секторе. Остальная часть приходится на граждан Турции, проживающих за рубежом.

Больше всего иностранных туристов во втором квартале в Турцию приехало из Украины — 349,2 тыс. человек. На втором месте идут граждане Германии — 236,31 тыс. человек.

Из РоSSии, Ирана и Болгарии прибыли более чем по 100 тыс. человек.

Выручка туристического сектора

Согласно подсчетам TurkStat, выручка туристического сектора Турции во втором квартале 2021 года увеличилась на 22,5% и превысила $3 млрд, по сравнению с $2,45 млрд в предыдущем квартале.

Около $2,5 млрд от всей выручки приходится на туристов, путешествующих самостоятельно. $566 млн приходится на групповые туры.

Иностранные посетители в среднем тратили в Турции в апреле-июне 2021 года $64 в день, а граждане этой страны, проживающие за границей, — $44 в день.

Напомним

В 2020 году украинцы также стали лидерами среди иностранных туристов, посещающих Египет.

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