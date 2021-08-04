Европейцы не спешат тратить деньги. Как это повлияет на экономику

Этим летом европейские потребители значительно осторожнее тратят деньги, и это может затормозить экономическое восстановление после коронакризиса, пишет CNBC.

Европейцы не спешат тратить деньги. Как это повлияет на экономику
Фото: thecorner.eu

Более осторожное поведение ярко контрастирует с оптимизмом предыдущего лета, когда в Европе начались первые ослабление карантина. Теперь европейцы переживают, что covid-19 продержится дольше, чем они ожидали, и начинают менять свои привычки.

«Поскольку [пандемия] продолжается уже около 18 месяцев, мы успели привыкнуть работать дома и осторожнее относиться к расходам», — заявил CNBC Маршел Александрович, экономист инвестиционного банка Jefferies.

Как меняется поведение потребителей

Заметно определенное улучшение некоторых экономических показателей, считает экономист Пол О'Конор — больше людей пользуются общественным транспортом, ходят в магазины и даже посещают спортзал.

Однако в других сферах потребители до сих пор проявляют осторожность. Согласно недавним социологическим исследованиям от Ipsos Moris, около 40% британцев не готовы отдыхать за границей или посещать большие скопления людей, вроде концертов или спортивных соревнований.

Еще одной проблемой является возвращение работников в офисы — большинство предпочитает «гибридный рабочий режим», проводя большую часть времени дома. Это плохо влияет на бизнес рядом с офисами, например кафе.

Такое поведение формируется под влиянием как государственного регулирования, так и эволюции вируса. Так, в Великобритании резкий скачок заболеваемости, вызванный Дельта-вариантом, сдерживает потребителей от того, чтобы в полной мере пользоваться снятием карантина.

Восстановление затянется

Эта осторожность заставляет экономистов пересмотреть свои прогнозы.

Аналитики банка Berenberg считают, что отмена ограничений в Европе может значительно затянуться из-за быстрого распространения нового варианта коронавируса.

Берт Колайн, старший экономист ING, также указывает на проблемы с цепями поставок, которые мешают восстановлению производства. Тем не менее, он ожидает, что ВВП вырастет на 2% в следующем квартале.

Но есть и другие факторы, способные помешать восстановлению. По мнению экономиста Нила Ширинга, главная причина замедления роста — это то, что экономика уже восстановила большую часть потерянных мощностей. Он считает, что этот фактор сработает в Великобритании и ЕС в этом году.

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