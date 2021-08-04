На ОВГЗ-аукционах 3 августа Минфин привлек 1,9 миллиарда

Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 3 августа привлекло в бюджет 1,9 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

На ОВГЗ-аукционах 3 августа Минфин привлек 1,9 миллиарда

Что предлагалось

Сегодня на ОВГЗ-аукционах Минфин доразместил гривневые ОВГЗ со сроком обращения 387 дней, 476, 819, 1064 дня и 1743 дня.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет привлекли 1,9 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

— 17,2 млрд грн — под 12,59% с погашением 13.05.2026;
— 151,5 млн грн — под 12,3% с погашением 03.07.2024;
— 125,9 млн грн — под 12,09% с погашением 01.11.2023;
— 42,9 млн грн — под 11,3% с погашением 23.11.2022;
— 1,55 млрд грн — под 11,15% с погашением 26.08.2022.

Ранее

  • Министерство финансов на ОВГЗ -аукционах 27 июля привлекло в бюджет 3,13 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
  • Министерство финансов на ОВГЗ -аукционы 6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн.
  • Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $ 541 млн и 61 млн евро.
  • В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.
  • В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109, 3 млрд грн, $ 964 млн и 112 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

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