В США арестовали сооснователя криптовалюты Monero

Один из основателей криптовалюты Monero Риккардо Спаньи 20 июля был арестован полицией в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. Об этом сообщает Cointelegraph.

Фото: cryptocurrency.tech

В чем обвиняют основателя Monero

Спаньи обвиняют в мошенничестве в период с 2009 по 2011 год, когда он работал в южноафриканской компании Cape Cookies.

Арест был произведен по запросу правительства ЮАР, которое добивается его экстрадиции. Если Спаньи экстрадируют в ЮАР, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Во время ареста Спаньи находился на борту частного самолета, следовавшего в Лос-Кабос (Мексика). Борт совершил посадку для дозаправки в Нэшвилле.

Исполняющая обязанности прокурора США Мэри Джейн Стюарт обратилась к суду с просьбой отклонить любые требования Спаньи об освобождении под залог. По мнению прокурора, у обвиняемого высокая мотивация к побегу, а также в распоряжении «значительные криптоактивы».

5 августа состоится судебное слушание, на котором решится, будет ли Спаньи находиться под стражей до рассмотрения своего дела.

Криптовалюта Monero

Monero — криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную конфиденциальность транзакций.

Криптовалюта появилась 18 апреля 2014 года как форк Bytecoin (не путать с Bitcoin). Когда выяснилось, что более 80% от максимального количества Bytecoin уже распределены, сообщество приняло решение о перевыпуске под названием «Monero», начав с нулевым предварительным майнингом.

Принцип анонимности послужил поводом для обвинений в том, что Monero может быть использована для торговли наркотиками, распространения детской порнографии и пр.

В связи с этим Европол в 2017 году выражал обеспокоенность ростом популярности Monero. Однако позже, в октябре 2019 в официальном отчете Европола, посвященном оценке угроз организованной преступности в интернете, организация сообщила, что несмотря на ранее высказанные опасения в связи с ростом популярности Monero, самой популярной криптовалютой среди киберпреступности остаётся Bitcoin.

Уровень анонимности Monero иногда ставят под сомнение, в частности, Эдвард Сноуден назвал ее «любительской криптовалютой».

Курс Monero

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 16:15 курс криптовалюты Monero составляет $232,05.