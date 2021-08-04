Продажи новых грузовиков массой свыше 3,5 тонны за 7 месяцев выросли на 72,6%

Продажи новых грузовиков массой свыше 3,5 тонны за 7 месяцев выросли на 72,6%

Продажи новых грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн в январе-июле текущего года выросли на 72,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2 746 тыс. единиц.

Как сообщает AUTO-Consulting, лидерство в июле 2021 года сохранил МАЗ, которому отдали предпочтение 15% покупателей.

На втором месте – немецкий производитель MAN, который в юле стал лидером в тяжелом сегменте (полная масса свыше 16 тонн).

Значительно прибавила в продажах и Scania (13,4% рынка и рост +30%). Шведская компания стала второй в тяжелом сегменте и заняла треть место в общем зачете всех грузовиков. Именно эти три производителя в июле сумели оторваться от конкурентам по поставкам и реализовали каждый более 70 единиц техники.

Четвертым стал Ford Trucks, а на пятом месте в июле финишировала Volvo. У Volvo - самый большой рост (+171%).

"Драйвером всего рынка продолжает оставаться дорожное строительство. Самосвалы разлетаются, как "горячие пирожки" и именно поставки техники для дорожников в июле изменили расстановку сил на рынке", – отмечают составители рейтинга.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1,7 тыс. новых коммерческих автомобилей. Это лучший июльский результат в этом сегменте автомобильного рынка начиная с 2013 года.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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