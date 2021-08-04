Тайваньские компании стали возвращаться на родину из Китая с миллиардными инвестициями

Министерство экономики Тайваня воспользовалось торговой войной между США и КНР для поддержки собственной экономики. В рамках реализуемой властями острова программы только за два последних года было привлечено более 29 миллиардов долларов инвестиций с помощью тайваньских компаний, вернувшихся из Китая. Речь идёт о тайваньских компаниях, которые обладали производством в Китае, но перенесли его на родину.

Тайваньские компании стали возвращаться на родину из Китая с миллиардными инвестициями

aa.com.tr

Власти активно поощряют возвращение бизнеса из КНР на Тайвань, в обмен предлагая выгодные займы и иные преференции. По данным на 30 июля одобрены заявки на участие в программе 219 компаний, предположительные объёмы инвестиций — 29,4 миллиарда долларов США. Также предполагается создание 68 873 рабочих мест.

Для тайваньских компаний, не соответствующих требованиям данной программы, министерство представило два других проекта, поощряющих инвестиции в тайваньскую экономику. К 30 июля заявки в них подали 733 компании, а объёмы дополнительных инвестиций составили около 16,5 миллиарда долларов, запланировано создание ещё 39 510 рабочих мест.

По данным Министерства экономики, влияние торговой войны США и КНР, пандемия, а также успехи тайваньской промышленности в производстве полупроводников, информационно-техническом секторе и машиностроении подтолкнули многие компании тайваньского происхождения покинуть материковый Китай.

По статистике, 45,5 % тайваньских компаний, использующих производственные площадки вне острова, базировались в 2020 году в Китае (включая Гонконг) — в 2017 году на долю КНР приходилось 48,2 % подобных бизнесов. В 2020 году 5 % опрошенных компаний перенесли производственные линии в другие страны, из них 55,4 % предпочли возвращение на Тайвань, а 36,5 % — в регионы Юго-Восточной Азии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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