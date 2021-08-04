Министерство экономики заявило о росте ВВП Украины в 1%

Министерство экономики заявило о росте ВВП Украины в 1%

Министерство экономики оценивает рост ВВП Украины в первом полугодии 2021 года в 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко заявил во время онлайн встречи с членами Европейской бизнеса-ассоциации (ЕБА), передает пресс-служба министерства.

"Во время встречи стало известно, что в первом квартале этого года было зафиксировано падение ВВП на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Но в течение второго квартала ситуацию удалось исправить и по результатам первого полугодия ожидается рост ВВП на 1%", – сказано в сообщении.

А.Любченко добавил, что Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП в 2021 году на 4%, но для этого планируется задействовать государственные механизмы стимулирования действующих производств.

Как сообщалось, Минэкономики предварительно оценивает рост ВВП Украины по итогам второго квартала в 6%, рост экономики по итогам полугодия оценивался в 1,9%. В министерстве отмечали, что экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, но сохраняют прогноз роста ВВП на 4,1% по итогам года.

Согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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