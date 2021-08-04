Выпуск меди в Чили увеличился на 2,3%

Выпуск меди в Чили увеличился на 2,3%

Согласно данным чилийского медного комитета Cochilco в июне компания Codelco увеличила производство меди на 14,9% год к году, до 151,6 тыс. т, а по итогам полугодия – на 6,8%.

На Escondida (BHP) выпуск меди снизился в июне на 21,6% в годовом выражении, до 82,9 тыс. т, тогда как по итогам полугодия сокращение выработки составило 14,9%. В целом снижение объемов производства на Escondida наблюдается 11 месяцев подряд.

На Collahuasi производство меди снизилось в июне на 6,7%, до 53,900 тыс. т. По итогам шести месяцев года рост выработки на руднике составил 2,7%.

Совокупно чилийское производство меди выросло в июне на 2,3%, до 477,3 тыс. т.

МинПром по материалам МеталлТорг

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