В Украине в прошлом году прекратили работу 343 издательства и 48 магазинов

Из-за кризиса отрасль снизила объемы производства по сравнению с 2019-м годом по названиям на 23,3%.

В Украине в прошлом году прекратили работу 343 издательства и 48 магазинов
Фото: facebook/Національний університет Києво-Могилянська академія

В прошлом году в Украине прекратили свою деятельность 343 издательства и 48 магазинов. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

"Это достаточно кричащая цифра. Кроме того, по данным Ассоциации издателей и книгораспространителей, из-за кризиса 2020 года отрасль снизила объемы производства книжной продукции по сравнению с 2019-м годом по названиям на 23,3% и по суммарным тиражам - на 34,3%", - написал он в фейсбуке.

Кремень напомнил, что с 16 июля 2021 года начала действовать 26 статья Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения. Омбудсман убежден, что ее соблюдение приведет к улучшению ситуации на книжном рынке.

"Следовательно, доля книжных изданий на государственном языке в общем количестве названий книжных изданий, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом учреждении, должна составлять не менее 50%. Реализация этой нормы направлена на поддержку украиноязычной книги и увеличение доли граждан, читающих на украинском", - отметил он.

Напомним, в июне Книжный Арсенал выбрал самую красивую книгу Украины 2021.

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