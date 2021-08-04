Шмыгаль анонсировал выпуск ипотечных облигаций на 20 млрд гривен

Кабмин утвердил условия ипотеки и лизинга от Укрфинжитла.

Шмыгаль анонсировал выпуск ипотечных облигаций на 20 млрд гривен
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду анонсировал выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ.

Об этом сообщается на сайте правительства.

По его словам, правительство готовит различные инструменты, чтобы расширить возможности получения доступного жилья.

"В частности, планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн для того, чтобы значительно большее количество людей смогли воспользоваться ипотечными программами. Сегодня утвердим условия, по которым Украинская финансовая жилищная компания будет предоставлять ипотечные кредиты и финансовый лизинг, будут определены критерии и перечень граждан, которые смогут воспользоваться этими программами", - заявил Шмыгаль.

Он также сказал, что запущенной в начале 2021 года программой "Доступная ипотека 7%" в настоящее время воспользовались 648 семей, общий объем кредитования составил 550 млн грн.

Напомним, что в 2020 году президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу ипотеки, а Кабинет Министров поставил себе целью снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых.

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