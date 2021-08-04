BHP хочет увеличить переработку никеля на руднике в Австралии

Как сообщает mining.com, горнопромышленная компания BHP намерена принять окончательное инвестиционное решение в отношении расширения перерабатывающего предприятия на западноавстралийском никелевом руднике Mt. Keith ввиду растущего спроса на аккумуляторные металлы.



"Мы считаем, что в период с 2020 по 2030 г. общемировой спрос на никель будет расти в среднем на 5% в год, а среднегодовой спрос на аккумуляторный никель будет увеличиваться, по оценкам, на 21%", - уточнил президент BHP Nickel West Эдди Хегель.



По его оценкам, добавление к мощностям завода на Mt. Keith обогатительного цеха позволит увеличить его мощность на 50%, до 15 млн т в год.



Кроме того, г-н Хегель считает, что есть ряд возможностей увеличить производительность на Nickel West, но отметил, что один из самых привлекательных путей это завершение геологоразведки и усовершенствование подземной конфигурации шахты Cliffs с продлением срока ее эксплуатации.



