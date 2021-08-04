Днепровский металлургический завод нарастил выплавку чугуна на 32%

Днепровский металлургический завод (ДМЗ, Днепр), входящий в DCH Steel группы DCH Александра Ярославского, в июле 2021 года нарастил производство чугуна в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 32,2%, до 26 тыс. тонн, стали – на 27,1%, до 27,6 тыс. тонн, проката – на 20,4%, до 20,8 тыс. тонн.



Производство кокса сократилось на 0,5%, до 41,7 тыс. тонн.



За 7 месяцев 2021 года ДМЗ произвел 177,3 тыс. тонн чугуна, 171,6 тыс. тонн стали, 138,2 тыс. тонн проката, 283,9 тыс. тонн кокса.



Напомним, металлургические цехи ДМЗ возобновили работу после простоя в мае-июне 2020 года. До этого семь месяцев завод выпускал только продукцию коксохимического передела.



Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла. В 2020 году завод произвел 160 тыс. тонн чугуна, 175 тыс. тонн стали и 140 тыс. тонн проката. Ежемесячно завод производит около 20 видов готового проката для поставки украинским и зарубежным потребителям. Продукция завода экспортируется более чем в 40 стран мира.



