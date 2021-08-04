Финансовый регулятор США хочет контролировать рынок криптовалют, где царит «Дикий Запад»

Во вторник председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер (Gary Gensler) призвал Конгресс расширить полномочия ведомства в области регулирования торговли и кредитования криптовалютами, а также работы криптовалютных платформ. Генслер говорит, что сейчас у Комиссии недостаточно средств для защиты инвесторов. По его словам, криптовалютный рынок в настоящее время похож на Дикий Запад.

Финансовый регулятор США хочет контролировать рынок криптовалют, где царит «Дикий Запад»

theverge.com

В декабре прошлого года Объединение по борьбе с финансовыми преступлениями предложило новые правила, которые упростят федеральному правительству США отслеживание транзакций с биткоинами в рамках одного из немногих шагов по мониторингу рынка криптовалют. Тогда же было отмечено, что, в то время, как другие рынки ценных бумаг находятся под прямым контролем федеральных регуляторов, нет единого регулятора, который бы отвечал за надзор за криптовалютами как финансовым рынком. В то же время в начале текущего года рынок криптовалют достиг капитализации в $2 триллиона.

Ряд законодателей США поддержали Генслера. Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) заявила, что пробелы в законодательстве ставят под угрозу потребителей и инвесторов и подрывают безопасность финансовых рынков страны в целом. Сам Генслер настаивает на том, что если не решить существующие проблемы, могут пострадать многие люди.

В воскресенье двухпартийная группа Сената достигла соглашения о пакете инфраструктуры на $1 триллион, который включает некоторые аспекты, касающиеся рынка криптовалют. В частности, в законопроект были внесены изменения, в соответствии с которыми некоторые игроки на рынке будут определены как «брокеры», что сделает их более открытыми для тщательной проверки со стороны регулирующих органов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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