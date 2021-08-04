В I полугодии Турция резко увеличила экспорт стали

В I полугодии Турция резко увеличила экспорт стали

Как сообщает ассоциация производителей стали TCUD, в течение июня 2021 года металлургические предприятия Турции произвели 3,4 млн. тонн стали - на 17,9% больше в годовом соотношении. За январь-июнь показатели выросли на 20,6% до 19,7 млн. тонн.

Июньское потребление металлопроката составило 2,5 млн. тонн, что превышает результат июня 2020 года на 1,5%. За I полугодие объёмы увеличились на 29,4% до 17,4 млн. тонн.

Экспорт турецкой стальной продукции составил 1,8 млн. тонн - на 17,8% больше год к году. В стоимостном выражении показатели улучшились на 94,7% до $1,4 млрд. За первые шесть месяцев экспорт составил 9,2 млн. тонн на сумму $6,7 млрд. Рост к аналогичному периоду 2020 года - 17,1% и 64,9% соответственно.

Стальной импорт составил в июне 1,2 млн. тонн, что ниже год к году на 12,9%. В денежном выражении объёмы выросли на 49,9% до $1,1 млрд. В I полугодии Турция ввезла 8,2 млн. тонн проката зарубежного производства на сумму $6,6 млрд. Рост - 35,3% и 80,2% соответственно.


МинПром по материалам МеталлСервис

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