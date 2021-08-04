За июль ЭМСС поставила заказчикам 1644 тонны готовой продукции

За июль ЭМСС поставила заказчикам 1644 тонны готовой продукции

В июле с ПАО "Энергомашспецсталь" было отгружено 1644 тонны готовой продукции. Большая часть всех изделий была изготовлена для атомной отрасли.

Зарубежные поставки в прошлом месяце осуществлялись в 12 стран: США, Италию, Испанию, Бельгию, Германию, Польшу, Чехию, Австрию, Финляндию и другие. Потребителям были отправлены трубы, обечайки, цапфы, фланцы, опорные и рабочие валки, ролики и другая продукция для атомной отрасли и общего машиностроения.

Часть готовой продукции была поставлена на крупные украинские предприятия. Так, в июле текущего года с производственной площадки ПАО "ЭМСС" был отгружен в адрес металлургического комбината "Запорожсталь" изготовленный на предприятии чугуновозный ковш емкостью 100 т и весом 14 т. Также завод отгрузил продукцию на МК "Азовсталь", ООО "ДТЭК Востокэнерго" и ЧАО "Кривой Рог Цемент".

МинПром по материалам Металлургпром

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