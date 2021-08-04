Государство в августе выплатит по 2 000 грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи

Эти средства должны использоваться для подготовки к учебному году.

Государство в августе выплатит по 2 000 грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи
Фото: baby_man.jpg

Правительство направляет средства для выплат детям из многодетных малообеспеченных семей. Об этом на заседании сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По инициативе президента правительство примет постановление по поводу 2 000 грн для выплаты детям из многодетных малообеспеченных семей, которые по состоянию на 1 августа достигли возраста 6-18 лет", - заявил премьер.

Такую помощь получат около 145 тысяч семей. Общий размер программы - 290 млн гривен, а выплаты проведут уже в этом месяце.

Средства призваны помочь собрать детей к новому учебному году.

Напомним, что в рамках пилотного проекта "Развитие социальных услуг" каждая община сможет получить до 2 млн грн от государства. Средства должны пойти на оплату дневного ухода за детьми с инвалидностью, лицами с инвалидностью и пожилыми людьми, сопровождение во время инклюзивного обучения, социальное сопровождение при трудоустройстве и во время работы, временный отдых для родителей или опекунов, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и другие.

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