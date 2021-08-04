США нарастили импорт арматуры на 12%

Согласно данным Минторга США в июне американский импорт арматуры составил 95 тыс. т, увеличившись на 12% относительно предыдущего месяца и на 34,7% - к июню 2020 г.



Из Мексики было импортировано 27,9 тыс. т арматуры (-13,8% к маю; +39,4% год к году). Поставки арматуры из Испании составили 20,6 тыс. т, из Италии – 14,8 тыс. т, из Турции – 12 тыс. т, а из Алжира – 11,5 тыс. т.



Стоимость импортированной арматуры составила около 67 млн долл. (+22,5%; +93,4%).



