В Индии повторно расследуют завоз труб из Китая

Индийский Генеральный директорат по торговым спорам (DGTR) начал повторные расследования по импорту бесшовных труб и катанки из Китая. В первом случае инициаторами выступили индийские компании ISMT Limited и Jindal Saw, во втором — SAIL, RINL и JSW Steel.



Антидемпинговые пошлины на китайские бесшовные трубы были введены в 2016 г. Они покрывают широкий сортамент горяче- и холоднодеформированной продукции различного назначения внешним диаметром до 355,6 мм. Ставка пошлины на различные виды труб и для различных компаний варьируют от $961,33 до $1610,77 за т.



В отличие от предыдущего дела, антидемпинговые пошлины на китайскую углеродистую и легированную (но не нержавеющую) катанку представляют собой фактически минимальные импортные цены. Их уровень составляет $533 за т CIF.



В 2016 г. в Индии такие минимальные цены были введены на ряд категорий стальной продукции. И хотя тогдашние цены выглядят смехотворно низкими, индийские металлургические компании на всякий случай выступают за их продление еще на пять лет.



