Советник Зеленского предположил получение $700 млн от МВФ в сентябре
Визит миссии и выделение денег могут произойти в один месяц.
Украина может получить второй транш в рамках кредитной программы Международного валютного фонда в сентябре. Его объем составит 700 млн долларов.
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ около $700 млн. Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", - сказал Устенко.
Он также не исключил возможность продления действующей кредитной программы МВФ.
"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить", - пояснил он.
Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, после чего денег государство не получало. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину закончился без решения о пересмотре программы stand by.
В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.
Несмотря на это, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года. Кроме того, в ближайшие недели Украина должна получить от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках антикризисной эмиссии специальных прав заимствования.