Советник Зеленского предположил получение $700 млн от МВФ в сентябре

Визит миссии и выделение денег могут произойти в один месяц.

Украина может получить второй транш в рамках кредитной программы Международного валютного фонда в сентябре. Его объем составит 700 млн долларов.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ . К тому же Украина выполнила все предварительные условия фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ около $700 млн. Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ , и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", - сказал Устенко.

Он также не исключил возможность продления действующей кредитной программы МВФ .

"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить", - пояснил он.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, после чего денег государство не получало. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину закончился без решения о пересмотре программы stand by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.