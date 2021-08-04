Советник Зеленского предположил получение $700 млн от МВФ в сентябре

Визит миссии и выделение денег могут произойти в один месяц.

Советник Зеленского предположил получение $700 млн от МВФ в сентябре
Фото: Макс Требухов

Украина может получить второй транш в рамках кредитной программы Международного валютного фонда в сентябре. Его объем составит 700 млн долларов.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ около $700 млн. Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", - сказал Устенко.

Он также не исключил возможность продления действующей кредитной программы МВФ.

"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить", - пояснил он.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, после чего денег государство не получало. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину закончился без решения о пересмотре программы stand by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года. Кроме того, в ближайшие недели Украина должна получить от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках антикризисной эмиссии специальных прав заимствования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиардМайнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
Майами выпустит собственную городскую криптовалютуМайами выпустит собственную городскую криптовалюту
Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделкиРынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки
Блок рекламы


Похожие новости
Еврокомиссия вернется к вопросу выделения Украине 600 млн евро в сентябреЕврокомиссия вернется к вопросу выделения Украине 600 млн евро в сентябре
Витренко предположил, что прибыль "Нафтогаза" в первом квартале была "нарисованной"Витренко предположил, что прибыль "Нафтогаза" в первом квартале была "нарисованной"
Штраф до 85 тысяч гривен за получение денег на картуШтраф до 85 тысяч гривен за получение денег на карту
ЕС может выделить Украине еще 600 млн евро помощи в сентябре, - СтефанишинаЕС может выделить Украине еще 600 млн евро помощи в сентябре, - Стефанишина
Завтра начнется прием заявок на получение "карантинных" 8 тыс. грнЗавтра начнется прием заявок на получение "карантинных" 8 тыс. грн
Советник Зеленского предупредил о необходимости секвестра без денег МВФСоветник Зеленского предупредил о необходимости секвестра без денег МВФ
Верховная Рада приняла законопроект Зеленского о льготах для "инвестиционных нянь"Верховная Рада приняла законопроект Зеленского о льготах для "инвестиционных нянь"
Украина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в 2021 году - советник ЗеленскогоУкраина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в 2021 году - советник Зеленского
В прошлом году Всемирный банк профинансировал в Украине проекты на $700 миллионовВ прошлом году Всемирный банк профинансировал в Украине проекты на $700 миллионов
Всемирный банк обещает Украине два транша в $700 миллионов с прошлого года — МинфинВсемирный банк обещает Украине два транша в $700 миллионов с прошлого года — Минфин
Последние новости
Подгружаем последние новости