Евраз снизил выплавку стали за полгода

По итогам I полугодия 2021 г. консолидированный объём производства стали на предприятиях ЕВРАЗа составил 6,782 млн тонн. Снижение показателей в годовом соотношении - 2,2%. На долю роSSийских активов в общем объёме пришлось 5,874 млн тонн, что меньше результата января-июня 2020 года на 3,9%, говорится в материалах металлургической компании.



Продажи стальной продукции сократились к I полугодию прошлого года на 4,6% до 6,301 млн тонн.



Объёмы реализации готового проката, в частности, выросли на 0,5%, до 3,456 млн тонн. Показатели по стальным полуфабрикатам сократились на 10,2%, до 2,845 млн тонн.



