Цены на автогаз не собираются останавливаться

Средняя цена сжиженного газа 4 августа в сетях АЗС повысилась на 13 копеек за литр – до 17,02 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".



В частности, стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 29 копеек – до 16,58-16,59 грн/л. Продукт на станциях ОККО подорожал на 20 копеек – до 17,69 грн/л.



Shell, "Автотранс", BVS, Chipo, Glusco, "Рур груп", Marshal и Mango подняли цены на 5-40 копеек.



СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 8 и 3 копейки – до 17,08 до грн/л и 16,96 грн/л соответственно.



Отметим, средняя цена ресурса в размере 17,02 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,68 грн/л, или 11%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5050 грн/т (27%), до 28 680 грн/т.



