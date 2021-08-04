Нафтогаз получил 5 государственных теплоэлектроцентралей

Кабинет министров передал НАК "Нафтогаз Украины" пять государственных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые сейчас находятся в управлении Фонда госимущества.



Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление с технико-юридическими правками было принято на заседании правительства в среду, 4 августа, по процедуре без обсуждения.



В частности, "Нафтогазу" переданы АО "Херсонская ТЭЦ" (99,83% акций), АО "Днепровская ТЭЦ" (99,93%), АО "Криворожская теплоцентраль" (99,99%), АО "Одесская ТЭЦ" (99,99%), а также госпредприятие "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".



Согласно пояснительной записке к проекту документа, его целью указано улучшение финансового состояния и стабильной работы указанных поставщиков тепла, а также усиление контроля за своевременностью расчетов.



Так, по состоянию на конец августа 2020 года общая задолженность указанных предприятий перед "Нафтогазом" составляла 5,7 млрд грн, в том числе 1,3 млрд грн – штрафные санкции. К весне 2021 года ожидалось, что эта задолженность увеличится до 8,2 млрд грн. При этом потребление газа этими ТЭЦ за отопительный период составляет около 400 млн кубометров.



С целью решения этой проблемы постановлением предложено передать государственные пакеты акций указанных ТЭЦ в уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины".



Кроме того, решением Кабмина отменен конкурсный отбор на должности руководителей и членов набсоветов субъектов хозяйствования, переданных НАК "Нафтогаз Украины" или в которых НАК принадлежит свыше 50% акций.



В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что готов также рассмотреть возможность передачи ТЭЦ в управление местных общин.



"Обращаюсь также к местным руководителям, на территории которых расположены эти ТЭЦ: если у вас есть уверенность и доказанные ресурсы, что вы можете лучше управлять этими предприятиями – то у вас есть возможность обратиться к Кабмину. Мы готовы рассмотреть передачу соответствующих объектов в ваше управление", – сказал Д.Шмыгаль, открывая заседание правительства.



