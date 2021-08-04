Нафтогаз получил 5 государственных теплоэлектроцентралей

Нафтогаз получил 5 государственных теплоэлектроцентралей

Кабинет министров передал НАК "Нафтогаз Украины" пять государственных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые сейчас находятся в управлении Фонда госимущества.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление с технико-юридическими правками было принято на заседании правительства в среду, 4 августа, по процедуре без обсуждения.

В частности, "Нафтогазу" переданы АО "Херсонская ТЭЦ" (99,83% акций), АО "Днепровская ТЭЦ" (99,93%), АО "Криворожская теплоцентраль" (99,99%), АО "Одесская ТЭЦ" (99,99%), а также госпредприятие "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Согласно пояснительной записке к проекту документа, его целью указано улучшение финансового состояния и стабильной работы указанных поставщиков тепла, а также усиление контроля за своевременностью расчетов.

Так, по состоянию на конец августа 2020 года общая задолженность указанных предприятий перед "Нафтогазом" составляла 5,7 млрд грн, в том числе 1,3 млрд грн – штрафные санкции. К весне 2021 года ожидалось, что эта задолженность увеличится до 8,2 млрд грн. При этом потребление газа этими ТЭЦ за отопительный период составляет около 400 млн кубометров.

С целью решения этой проблемы постановлением предложено передать государственные пакеты акций указанных ТЭЦ в уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, решением Кабмина отменен конкурсный отбор на должности руководителей и членов набсоветов субъектов хозяйствования, переданных НАК "Нафтогаз Украины" или в которых НАК принадлежит свыше 50% акций.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что готов также рассмотреть возможность передачи ТЭЦ в управление местных общин.

"Обращаюсь также к местным руководителям, на территории которых расположены эти ТЭЦ: если у вас есть уверенность и доказанные ресурсы, что вы можете лучше управлять этими предприятиями – то у вас есть возможность обратиться к Кабмину. Мы готовы рассмотреть передачу соответствующих объектов в ваше управление", – сказал Д.Шмыгаль, открывая заседание правительства.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиардМайнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
Майами выпустит собственную городскую криптовалютуМайами выпустит собственную городскую криптовалюту
Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделкиРынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки
Блок рекламы


Похожие новости
ДТЭК Трейдинг за полгода получила 1,8 млрд грн прибылиДТЭК Трейдинг за полгода получила 1,8 млрд грн прибыли
ОПЗ за полгода получил чистую прибыль в 434 млн грн.ОПЗ за полгода получил чистую прибыль в 434 млн грн.
"Нафтогаз" запустил услугу хранения иностранной нефти в Украине"Нафтогаз" запустил услугу хранения иностранной нефти в Украине
Boeing впервые за два года получил прибыль и решил не сокращать персоналBoeing впервые за два года получил прибыль и решил не сокращать персонал
ГФС разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" в хищении государственных средств в размере 33 млн гривеньГФС разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" в хищении государственных средств в размере 33 млн гривень
Витренко предположил, что прибыль "Нафтогаза" в первом квартале была "нарисованной"Витренко предположил, что прибыль "Нафтогаза" в первом квартале была "нарисованной"
За полгода Энергоатом получил 1,12 млрд грн чистой прибылиЗа полгода Энергоатом получил 1,12 млрд грн чистой прибыли
JSW Steel получила самую высокую за всю историю консолидированную выручкуJSW Steel получила самую высокую за всю историю консолидированную выручку
"Нафтогаз" рассчитывает на бронирование европейскими компаниями мощностей украинской ГТС"Нафтогаз" рассчитывает на бронирование европейскими компаниями мощностей украинской ГТС
Экс-начальница Госгеокадастра в Киевской области получила подозрение за дерибан земли агрокомбината "Пуща-Водица"Экс-начальница Госгеокадастра в Киевской области получила подозрение за дерибан земли агрокомбината "Пуща-Водица"
Последние новости
Подгружаем последние новости