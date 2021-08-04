Южноафриканская Sibanye-Stillwater купит французский завод Eramet

Южноафриканская Sibanye-Stillwater купит французский завод Eramet

Южноафриканская горнодобывающая компания Sibanye-Stillwater сообщила о заключении эксклюзивного соглашения с французской Eramet о приобретении у нее за 65 млн евро 100% акций гидрометаллургического завода Sandouville, расположенного в районе порта Гавр в регионе Нормандия.

Данное предприятие ежегодно выпускает до 12 тыс. т никеля высокой чистоты и 4 тыс. т его соединений, а также 600 тонн хлорида кобальта.

Как заявляет Sibanye-Stillwater, благодаря этому приобретению компания усилит свое присутствие на мировом рынке так называемых аккумуляторных металлов, используемых в производстве батарей для электромобилей. Ранее, в феврале текущего года, Sibanye-Stillwater присоединилась в качестве инвестора к финскому проекту Keliber по строительству завода по выпуску гидроксида лития.

Компания Sibanye-Stillwater является крупнейшим в мире поставщиком платины, занимает второе место на мировом рынке палладия и третье — на рынке золота. Ее активы находятся в ЮАР, Северной и Южной Америке. Однако свои "аккумуляторные" предприятия компания стремится разместить в Европе, поближе к потребителям.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиардМайнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
Майами выпустит собственную городскую криптовалютуМайами выпустит собственную городскую криптовалюту
Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделкиРынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки
Блок рекламы


Похожие новости
ArcelorMittal купит одного из крупнейших испанских производителей сварных трубArcelorMittal купит одного из крупнейших испанских производителей сварных труб
Гороховский опроверг слухи, что Альфа-Банк может купить monobankГороховский опроверг слухи, что Альфа-Банк может купить monobank
Правительство Канады поможет ArcelorMittal декарбонизировать завод в ОнтариоПравительство Канады поможет ArcelorMittal декарбонизировать завод в Онтарио
Posco инвестирует 200 млн долл в строительство никелевого заводаPosco инвестирует 200 млн долл в строительство никелевого завода
Индийская JSL закупит оборудование у Primetals TechnologiesИндийская JSL закупит оборудование у Primetals Technologies
BHP хочет купить за 238 млн долл. никелевый проект в КанадеBHP хочет купить за 238 млн долл. никелевый проект в Канаде
В Китае появилась крупнейшая металлургическая группа из мини-заводовВ Китае появилась крупнейшая металлургическая группа из мини-заводов
Иранская Mines and Metals Company запустила в Китае завод по производству губчатого железаИранская Mines and Metals Company запустила в Китае завод по производству губчатого железа
Ахметов купил на аукционе бывший завод ИСД в КаменскомАхметов купил на аукционе бывший завод ИСД в Каменском
Со спиртзавода в Винницкой области украли более 2,5 тыс. декалитров спиртаСо спиртзавода в Винницкой области украли более 2,5 тыс. декалитров спирта
Последние новости
Подгружаем последние новости