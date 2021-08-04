Южноафриканская Sibanye-Stillwater купит французский завод Eramet

Южноафриканская горнодобывающая компания Sibanye-Stillwater сообщила о заключении эксклюзивного соглашения с французской Eramet о приобретении у нее за 65 млн евро 100% акций гидрометаллургического завода Sandouville, расположенного в районе порта Гавр в регионе Нормандия.



Данное предприятие ежегодно выпускает до 12 тыс. т никеля высокой чистоты и 4 тыс. т его соединений, а также 600 тонн хлорида кобальта.



Как заявляет Sibanye-Stillwater, благодаря этому приобретению компания усилит свое присутствие на мировом рынке так называемых аккумуляторных металлов, используемых в производстве батарей для электромобилей. Ранее, в феврале текущего года, Sibanye-Stillwater присоединилась в качестве инвестора к финскому проекту Keliber по строительству завода по выпуску гидроксида лития.



Компания Sibanye-Stillwater является крупнейшим в мире поставщиком платины, занимает второе место на мировом рынке палладия и третье — на рынке золота. Ее активы находятся в ЮАР, Северной и Южной Америке. Однако свои "аккумуляторные" предприятия компания стремится разместить в Европе, поближе к потребителям.



