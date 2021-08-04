ДТЭК Трейдинг за полгода получила 1,8 млрд грн прибыли

Компания "ДТЭК Трейдинг", входящая в "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова, за первое полугодие 2021 года получила 1,8 млрд грн прибыли против 1,9 млрд грн убытка за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в финансовой отчетности компании, которую публикует БизнесЦензор.



Согласно отчету, в первом полугодии 2021 года "ДТЭК Трейдинг" снизил выручку на 5,5% - до 8,01 млрд грн.



Себестоимость реализованной продукции за полугодие текущего года составила 7,55 млрд грн.



Также компания получила 1,57 млрд грн операционных доходов и 0,56 млрд грн "других доходов".



Судя по всему, этот доход связан с курсовой разницей. Как известно, за полгода курс гривни укрепился с 28,27 до 26,84 грн за доллар. В 2020 году курс гривни наоборот – опускался.



"ДТЭК Трейдинг" входит в структуру "ДТЭК Энерго" и занимается поставками угля с шахт ДТЭК и по импорту на тепловые электростанции ДТЭК и другим потребителям.



В ДТЭК входит еще один трейдер – Д.Трейдинг, который занимается перепродажей газа и электроэнергии группы.



Как известно, "ДТЭК Энерго" завершил 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн при выручке 47,24 млрд грн, по сравнению с прибылью в размере 2,55 млрд грн годом ранее.



Причинами убытков стали переоценка валютных долговых бумаг, начисление процентов по кредитам, амортизация основных средств и курсовые разницы.



