Выручка Voestalpine выросла на 45,6%

Выручка крупнейшей металлургической компании Австрии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,6%, с 2,4 миллиарда евро в первом квартале 2020/21 года до 3,5 миллиарда евро в первом квартале 2021/22 года.



Прибыль voestalpine Group также существенно выросла в первом квартале текущего финансового года: EBITDA выросла на 242%, со 158 миллионов евро до 540 миллионов евро. В то время как EBIT была отрицательной (–49 миллионов евро) в первом квартале 2020/21 года, она подскочила до 340 миллионов евро в первом квартале 2021/22 года. Прибыль до налогообложения выросла в первом квартале 2021/22 года до 319 миллионов евро (первый квартал 2020/21 года: –74 миллиона евро), а прибыль после налогообложения до 259 миллионов евро (первый квартал 2020/21 года: –70 миллионов евро).



"voestalpine удалось в полной мере использовать экономический подъем, последовавший за спадом прошлого года, вызванным пандемией. Почти все наши рыночные и продуктовые сегменты очень хорошо развивались в первом квартале текущего финансового года, а отдельные подразделения продемонстрировали отличные результаты", - прокомментировал Герберт Эйбенштайнер, председатель правления voestalpine AG.



Несмотря на то, что уровень заражения COVID-19 в Европе снова растет, экономические прогнозы на 2021 год становятся все более оптимистичными. В voestalpine ожидают, что тенденция к росту экономики сохранится. Основываясь на результатах группы за первый квартал 2021/22 финансового года и предположении, что текущий экономический импульс сохранится, в настоящее время правление voestalpine AG ожидает EBITDA в диапазоне от 1,9 до 2,2 миллиарда евро в текущем финансовом году.



