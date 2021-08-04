Glencore пересмотрела свои производственные прогнозы

Согласно опубликованным данным компании Glencore, в первой половине текущего года ее производство меди выросло на 2% в годовом выражении, до 598 тыс. т, выпуск цинка увеличился на 6%, до 581,8 тыс. т, производство свинца снизилось на 9%, до 117 тыс. т, а выпуск никеля снизился на 14%, до 47,7 тыс. т. Производство феррохрома увеличилось у компании на 66% год к году, до 773 тыс. т.



Glencore также обновила ориентир на 2021 г. Прогноз выпуска цинка снижен компанией на 6%, до 1,17 млн т. Ориентир по производству никеля уменьшен на 10%, до 105 тыс. т, а по феррохрому – увеличен на 2%, до 1,43 млн т.



