Прибыль Оператора ГТС за первое полугодие упала вдвое

Совокупный долг компании составил около 10 млрд гривен.

Прибыль Оператора ГТС за первые шесть мясца года составила 5,6 млрд гривен. За аналогичный период прошлого года она составляла 13,1 млрд гривен, сообщили в пресс-службе компании.

Такой результат Оператор ГТС связывает с задолженностью участников рынка газа за услуги его балансировки и транспортировки, которая составляет более 10 млрд гривен.

Фото: Оператор ГТС

"В основном (91%) долг образовали частные ОГРМ (обл- и горгазы), которые отобрали значительные объемы газа для производственно-технологических расходов (ПТР) из системы магистральных газопроводов. Надо отметить, что ВТВ ОГРМ вырос на 93% по сравнению с I полугодием 2020 года, а совокупный долг перед компанией за услуги транспортировки и балансировки газа за период составил почти 9,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что компания стабильно и надежно выполняет свои обязательства перед государством.

"Несмотря на рекордные 10 млрд долгов, которые образовали игроки рынка природного газа, компания завершила I полугодие с прибылью 5,6 млрд грн. Результат мог бы быть в разы лучше, если бы не задолженность облгазов", - отметил он.

Крупнейшими должниками перед Оператором ГТС являются облгазы, работающие под брендом Региональной газовой компании (РГК), связанной с Дмитрием Фирташем. Их долг составляет 7,97 млрд грн.

Оператор ГТС обеспечивает транспортировку природного газа потребителям Украины и стран Европейского Союза. Акционером компании является АО "Магистральные газопроводы Украины", которым владеет Минфин.

Секретарь СНБО Алексей Данилов после предыдущего заседания заявил, что государство за последнее время "странным образом" потеряло 16 тысяч 920 км газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность. Учитывая монопольное положение на этом рынке группы компаний Дмитрия Фирташа, СНБО поручит Кабинету министров проверить их деятельность.

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