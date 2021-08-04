Thyssenkrupp подтвердил продажу подразделения горных технологий FLSmidth

Thyssenkrupp подтвердил продажу подразделения горных технологий FLSmidth

Как сообщает Mining.com, промышленная группа Thyssenkrupp подтвердила продажу своего подразделения горных технологий компании FLSmidth, занимающейся разработкой горных работ, оборудованием и сервисными решениями.

Продажа предприятия стоимостью 325 млн долл. является важной вехой в реорганизации группы компаний Thyssenkrupp.

Сделка должна быть одобрена антимонопольным органом, и ее закрытие ожидается в течение следующих 12 месяцев.

Посредством продажи Thyssenkrupp стремится превратить компанию в высокоэффективную группу компаний с независимым бизнесом, бережливую холдинговую компанию и сосредоточиться на систематическом повышении эффективности во всех сферах деятельности.

Генеральный директор Thyssenkrupp Мартина Мерц отметила, что успешная продажа горнодобывающего бизнеса показывает, что компания «на полной скорости» продвигается вперед с преобразованием группы и постепенно достигает важных результатов.

"Но мы еще не достигли своей цели. Принцип "прежде всего производительность» продолжает применяться. Нам нужно как можно быстрее вернуться к положительному денежному потоку. Продажа горнодобывающих технологий вносит в это важный вклад", - сказала она.

МинПром по материалам МеталлТорг

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