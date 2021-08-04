Thyssenkrupp подтвердил продажу подразделения горных технологий FLSmidth

Как сообщает Mining.com, промышленная группа Thyssenkrupp подтвердила продажу своего подразделения горных технологий компании FLSmidth, занимающейся разработкой горных работ, оборудованием и сервисными решениями.



Продажа предприятия стоимостью 325 млн долл. является важной вехой в реорганизации группы компаний Thyssenkrupp.



Сделка должна быть одобрена антимонопольным органом, и ее закрытие ожидается в течение следующих 12 месяцев.



Посредством продажи Thyssenkrupp стремится превратить компанию в высокоэффективную группу компаний с независимым бизнесом, бережливую холдинговую компанию и сосредоточиться на систематическом повышении эффективности во всех сферах деятельности.



Генеральный директор Thyssenkrupp Мартина Мерц отметила, что успешная продажа горнодобывающего бизнеса показывает, что компания «на полной скорости» продвигается вперед с преобразованием группы и постепенно достигает важных результатов.



"Но мы еще не достигли своей цели. Принцип "прежде всего производительность» продолжает применяться. Нам нужно как можно быстрее вернуться к положительному денежному потоку. Продажа горнодобывающих технологий вносит в это важный вклад", - сказала она.



