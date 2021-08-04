ArcelorMittal купит одного из крупнейших испанских производителей сварных труб

Корпорация ArcelorMittal подписала обязывающее соглашение о выкупе у группы испанских банков 67% акций одного из крупнейших испанских производителей сварных труб Condesa Tubos.



В 2004 г. Condesa выкупила трубное подразделение Arcelor (предшественника ArcelorMittal), но в начале 2016 г. компания прошла реструктуризацию, в ходе которой металлургическая корпорация получила 33% ее акций.



Сейчас уже ArcelorMittal включает активы Condesa в свое подразделение ArcelorMittal Europe-Tubular Products, которое выпускает трубы для энергетики, строительства, машиностроения и автомобилестроения на своих заводах в Чехии, Франции, Польше и Румынии.



В состав Condesa в настоящее время входят три завода в Испании , которые будут интегрированы с меткомбинатом ArcelorMittal Asturias, и предприятие в Германии. Они выпускают сварные профильные и круглые трубы, а также холодноформированные трубы.



