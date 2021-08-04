Индийская Hindalco инвестирует свыше 1 млрд долл. в расширение выпуска алюминия

Индийская алюминиевая компания Hindalco Industries, входящая в состав конгломерата Aditya Birla Group, планирует в ближайшие 3-7 лет инвестировать 80-100 млрд. рупий ($1,1-1,37 млрд.) в расширение мощностей по выпуску алюминиевой продукции.



Компания собирается реализовать три крупных проекта. Так, на заводе Hirakud в штате Одиша будет установлена новая линия по производству алюминиевого листового проката мощностью 340 тыс. т в год. По оценкам Hindalco Industries, это самый быстро растущий сегмент индийского рынка алюминия.



Также компания увеличит выпуск алюминиевого экструдированного профиля. В союзной территории Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу Hindalco построит новый завод с тремя прессами совокупной мощностью 34 тыс. т в год. Он будет выпускать продукцию широкого сортамента для строительства и различных отраслей промышленности.



В штате Гуджарат Hindalco ждет разрешения на покупку земельного участка для еще одного предприятия. Там будут установлены печи для переплавки алюминиевого лома и прессы для изготовления до 93 тыс. т экструдированного профиля в год.



Ранее о своих планах увеличения выпуска сообщил другой ведущий индийский производитель алюминия, компания Vedanta. Для нее приоритетным направлением является запуск новых мощностей по получению глинозема и первичного алюминия.



