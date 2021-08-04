Индийская Hindalco инвестирует свыше 1 млрд долл. в расширение выпуска алюминия

Индийская Hindalco инвестирует свыше 1 млрд долл. в расширение выпуска алюминия

Индийская алюминиевая компания Hindalco Industries, входящая в состав конгломерата Aditya Birla Group, планирует в ближайшие 3-7 лет инвестировать 80-100 млрд. рупий ($1,1-1,37 млрд.) в расширение мощностей по выпуску алюминиевой продукции.

Компания собирается реализовать три крупных проекта. Так, на заводе Hirakud в штате Одиша будет установлена новая линия по производству алюминиевого листового проката мощностью 340 тыс. т в год. По оценкам Hindalco Industries, это самый быстро растущий сегмент индийского рынка алюминия.

Также компания увеличит выпуск алюминиевого экструдированного профиля. В союзной территории Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу Hindalco построит новый завод с тремя прессами совокупной мощностью 34 тыс. т в год. Он будет выпускать продукцию широкого сортамента для строительства и различных отраслей промышленности.

В штате Гуджарат Hindalco ждет разрешения на покупку земельного участка для еще одного предприятия. Там будут установлены печи для переплавки алюминиевого лома и прессы для изготовления до 93 тыс. т экструдированного профиля в год.

Ранее о своих планах увеличения выпуска сообщил другой ведущий индийский производитель алюминия, компания Vedanta. Для нее приоритетным направлением является запуск новых мощностей по получению глинозема и первичного алюминия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиардМайнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
Майами выпустит собственную городскую криптовалютуМайами выпустит собственную городскую криптовалюту
Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделкиРынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки
Блок рекламы


Похожие новости
ДТЭК Трейдинг за полгода получила 1,8 млрд грн прибылиДТЭК Трейдинг за полгода получила 1,8 млрд грн прибыли
Укртрансгаз планирует закачать в ПХГ еще 2-3 млрд куб. м газаУкртрансгаз планирует закачать в ПХГ еще 2-3 млрд куб. м газа
В США призвали ускорить разработку цифрового доллараВ США призвали ускорить разработку цифрового доллара
Posco инвестирует 200 млн долл в строительство никелевого заводаPosco инвестирует 200 млн долл в строительство никелевого завода
МВФ одобрил выделение рекордных $650 млрд на восстановление экономикиМВФ одобрил выделение рекордных $650 млрд на восстановление экономики
Украина наторговала за 7 месяцев черными металлами на 7,55 млрд долл.Украина наторговала за 7 месяцев черными металлами на 7,55 млрд долл.
Индийская JSL закупит оборудование у Primetals TechnologiesИндийская JSL закупит оборудование у Primetals Technologies
Запасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 17 млрд куб. мЗапасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 17 млрд куб. м
BHP хочет купить за 238 млн долл. никелевый проект в КанадеBHP хочет купить за 238 млн долл. никелевый проект в Канаде
Компания основателя Twitter покупает сервис рассрочки Afterpay за рекордные для Австралии $29 млрдКомпания основателя Twitter покупает сервис рассрочки Afterpay за рекордные для Австралии $29 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости