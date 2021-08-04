"Газпром" остановил закачку газа в европейские подземные хранилища

За минувшие сутки сумма операций закачки и отбора из подземных хранилищ на северо-западе Европы, которыми пользуется "Газпром", даже немного ушла в минус.

РоSSийский газовый монополист "Газпром" во вторник, 3 августа, фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.

По информации агентства, процесс сокращения поставок начался в минувшую субботу и завершился по итогам понедельника.

"За газовые сутки от 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже немного ушла в минус", - говорится в сообщении.

Остановлены закачки в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжаются закачки в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Параллельно сократились поставки газа через газопровод "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь и Польшу в Германию. Речь идет о снижении прокачки с 84 млн кубометров в предыдущие несколько дней до менее чем 50 млн кубометров во вторник.

Минувшая зима в Европе была холодной, и из подземных хранилищ выкачали почти 61 млрд кубометров газа. Восстановление опустошенных запасов газа перед зимой затрудняет дефицит сжиженного газа на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже превысили рекордные 500 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на дефицит газа в Европе, "Газпром" отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности через украинскую ГТС.