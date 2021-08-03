Медь дешевеет на мировом рынке из-за возможных забастовок в Чили

Медь дешевеет на мировом рынке из-за возможных забастовок в Чили

Цена меди во вторник снижается на фоне сохраняющихся опасений по поводу возможных перебоев в поставках в Чили, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.29 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,29% — до 4,4195 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,28% — до 9700,5 доллара, алюминия выросла на 0,97%, до 2615 долларов, цинка — на 0,78%, до 3050,5 долларов за тонну.

На рынке меди наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы оценивают риски, связанные с возможным нарушением в поставках из-за угрозы забастовки на некоторых рудниках в Чили.

На азиатских торгах медь упала на фоне сохраняющихся опасений по поводу возможных перебоев в поставках из-за угрозы забастовки на некоторых чилийских рудниках.

По сообщению ANZ, которое приводит газета Wall Street Journal, рабочие на шахте Эскондида в Чили, угрожают объявить забастовку после отклонения последнего предложения оператора BHP о заработной плате.

Кроме того, трейдеры сохраняют опасения по поводу влияния коронавируса на процесс восстановления экономики. Вспышки заражения штаммом "дельта" привело к введению дополнительных ограничений в ряде азиатских стран.

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