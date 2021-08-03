"Укрнафта" продлила контракт главы правления Геза до ноября
Его преемника планируют выбрать на конкурсе.
Наблюдательный совет "Укрнафты" продлил контракт председателя правления Олега Геза, истекающий 31 июля, до ноября.
Об этом он рассказал в интервью "Интерфаксу-Украина".
"Контракт был продлен отдельно от собрания акционеров - наблюдательным советом к ноябрю 2021 года", - сказал Гез, которого год назад назначили на должность без конкурса.
До этого Гез исполнял обязанности главы правления "Укрнафты" с мая 2019 года, с тех пор как пост покинул Марк Роллинс.
Осенью 2019 года "Укрнафта" начала поиск кандидатов на занятие должности главы компании, но затем конкурс прекратили "в связи с изменением текущей экономической ситуации".
Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в июне заявил о желании найти для "Укрнафты" такого главу правления, "который не был бы подконтролен Коломойскому".
Гез сказал, что будет участвовать в конкурсе на эту должность, когда его объявят.
"Мы 2020 год отработали хорошо, удержали добычу. Это было непросто, потому что наши месторождения сильно истощены, падает базовая добыча и нужно принимать все возможные меры для ее удержания", - заявил он.
Гез также отметил завершение процесса по урегулированию налогового долга и полученную "Укрнафтой" по итогам 2020 года чистую прибыль в размере 4,27 млрд грн.
"Мы показали очень серьезный финансовый результат за год. Он положительный и выделяется на фоне других компаний сектора. Так, мы понимаем, что он, в том числе, сложился за счет реализации соглашения по газу в рамках процесса по урегулированию налогового долга. Но, тем не менее, мы наконец смогли эту историю с налоговым долгом раскрутить и закрыть. Я считаю это большим достижением компании и ее менеджмента", - подчеркнул он.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. Это крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.