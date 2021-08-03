"Укрнафта" продлила контракт главы правления Геза до ноября

Наблюдательный совет "Укрнафты" продлил контракт председателя правления Олега Геза, истекающий 31 июля, до ноября.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Контракт был продлен отдельно от собрания акционеров - наблюдательным советом к ноябрю 2021 года", - сказал Гез, которого год назад назначили на должность без конкурса.

До этого Гез исполнял обязанности главы правления "Укрнафты" с мая 2019 года, с тех пор как пост покинул Марк Роллинс.

Осенью 2019 года "Укрнафта" начала поиск кандидатов на занятие должности главы компании, но затем конкурс прекратили "в связи с изменением текущей экономической ситуации".

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в июне заявил о желании найти для "Укрнафты" такого главу правления, "который не был бы подконтролен Коломойскому".

Гез сказал, что будет участвовать в конкурсе на эту должность, когда его объявят.

"Мы 2020 год отработали хорошо, удержали добычу. Это было непросто, потому что наши месторождения сильно истощены, падает базовая добыча и нужно принимать все возможные меры для ее удержания", - заявил он.

Гез также отметил завершение процесса по урегулированию налогового долга и полученную "Укрнафтой" по итогам 2020 года чистую прибыль в размере 4,27 млрд грн.

"Мы показали очень серьезный финансовый результат за год. Он положительный и выделяется на фоне других компаний сектора. Так, мы понимаем, что он, в том числе, сложился за счет реализации соглашения по газу в рамках процесса по урегулированию налогового долга. Но, тем не менее, мы наконец смогли эту историю с налоговым долгом раскрутить и закрыть. Я считаю это большим достижением компании и ее менеджмента", - подчеркнул он.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. Это крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.