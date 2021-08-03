В июле 2021 года Украина импортировала 140,4 тыс. тонн дорожного битума

В июле 2021 года Украина импортировала 140,4 тыс. тонн дорожного битума

В июле 2021 года в Украину импортировано 140,4 тыс. тонн дорожного битума, что более в полтора раза больше показателя июля прошлого года (95 тыс. тонн). Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Наибольший объем ресурса был получен из Беларуси - более 52% в общей структуре, что составляет 74,2 тыс. тонн. Из этого объема 61,2 тыс. тонн было поставлено автотранспортом, остальные 13 тыс. тонн - железнодорожным сообщением.

Крупнейшим поставщиком белорусских битумов выступила компания "Кантарелл Украина", импортировавшая 26,9 тыс. тонн.

"Альянс Энерго Трейд" (АЭТ) и "Битекс" поставили 17,8 тыс. тонн и 6,1 тыс. тонн ресурса производства белорусских НПЗ соответственно.

Оставшийся объем разделили между собой компании "Терминал-МК", "Днипротранснафта", "Белказтранс" и другие.

Из Польши было получено 17,6 тыс. тонн дорожных битумов, что соответствует показателю июля 2020 года. На Литву по итогу месяца пришлось 3,6 тыс. тонн ресурса, которые были оформлены АЭТ.

"Кантарелл Украина" продолжил использовать морские поставки: 12,4 тыс. тонн итальянского, 10,2 тыс. тонн - греческого и 6,8 тыс. тонн испанского битума. Высокий темп держал "Альянс Энерго Трейд": в июле компания импортировала танкерами 11,8 тыс. тонн из Греции.

В январе-июле 2021 года в Украину, по данным "А-95", было импортировано 506 тыс. тонн дорожного битума, что на 73% больше показателя января-июля прошлого года (292,6 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что баланс украинского рынка дорожного битума в январе-июне 2021 года составил 477 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (322,9 тыс. тонн).

МинПром по материалам enkorr

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