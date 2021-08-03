МАГАТЭ завершило плановую инспекцию на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завершило плановую инспекцию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), во время которой проверяло энергоблок №6 и сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Как передает Укринформ, об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".



"Успешно завершилась очередная плановая инспекция МАГАТЭ, которая продолжалась с 14 июля по 2 августа 2021 года на энергоблоке №6 Запорожской АЭС, который находится в плановом капитальном ремонте, и сухого хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного на атомной станции", - говорится в сообщении.



Отмечается, что инспекция проверила фактическое имеющееся количество ядерных материалов, учетные, эксплуатационные и отчетные документы по ядерным материалам, информацию о конструкции установки и тому подобное.



Предыдущие инспекции МАГАТЭ проходили 16 июня этого года на Ривненской АЭС и с 16 по 21 мая - на энергоблоке №3 Запорожской АЭС. Все запланированные работы во время инспекций были выполнены вовремя, в полном объеме и без замечаний. Миссии проходят в рамках международного соглашения между Украиной и МАГАТЭ во исполнение договора о нераспространении ядерного оружия.



Как сообщалось, Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок станции был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году.



