МАГАТЭ завершило плановую инспекцию на Запорожской АЭС

МАГАТЭ завершило плановую инспекцию на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завершило плановую инспекцию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), во время которой проверяло энергоблок №6 и сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Как передает Укринформ, об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Успешно завершилась очередная плановая инспекция МАГАТЭ, которая продолжалась с 14 июля по 2 августа 2021 года на энергоблоке №6 Запорожской АЭС, который находится в плановом капитальном ремонте, и сухого хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного на атомной станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекция проверила фактическое имеющееся количество ядерных материалов, учетные, эксплуатационные и отчетные документы по ядерным материалам, информацию о конструкции установки и тому подобное.

Предыдущие инспекции МАГАТЭ проходили 16 июня этого года на Ривненской АЭС и с 16 по 21 мая - на энергоблоке №3 Запорожской АЭС. Все запланированные работы во время инспекций были выполнены вовремя, в полном объеме и без замечаний. Миссии проходят в рамках международного соглашения между Украиной и МАГАТЭ во исполнение договора о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщалось, Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок станции был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году.

МинПром по материалам Укринформ

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