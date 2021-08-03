Майами выпустит собственную городскую криптовалюту

4 августа американский город Майами выпустит собственную криптовалюту MiamiCoin, которая будет использоваться для финансирования инфраструктурных проектов и городских мероприятий. Об этом пишет РБК.

Фото: forumdaily.com

Выпуск MiamiCoin подтвердил основатель компании Stacks, технического партнера властей Майами по выпуску городского токена.

City governments can embrace Bitcoin and crypto faster than nations. Miami Mayor @FrancisSuarez is experimenting with crypto to give Miami a Bitcoin-yielding treasury. A thread on cities and crypto? — muneeb. btc (@muneeb) August 2, 2021

Что известно

MiamiCoin станет первой цифровой монетой, выпущенной в экосистеме CityCoin. Этот проект позволяет городам создавать собственные токены для привлечения инвестиций в казну.

Инвесторы могут получать вознаграждение в биткоинах при помощи стекинга городских токенов.

Стекинг — это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты и обеспечивают работоспособность блокчейна.

Это дает им право получать вознаграждение. Для заработка на стекинге не требуется дополнительное оборудование и большие вычислительные мощности, как для майнинга.

Напомним

На прошлой неделе мэр Майами Фрэнсис Суарес сообщил в интервью Fox News, что с помощью MiamiCoin город сможет заработать «миллионы долларов». Согласно заявлению CityCoin, MiamiCoin начнет торговаться 4 августа на «определенных надежных биржах».

В начале текущего года Суарес заявлял, что рассматривает возможность вложить резервы города в биткоин. Он уточнил, что жалеет, что не сделал это годом ранее.