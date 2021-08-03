Майами выпустит собственную городскую криптовалюту

4 августа американский город Майами выпустит собственную криптовалюту MiamiCoin, которая будет использоваться для финансирования инфраструктурных проектов и городских мероприятий. Об этом пишет РБК.

Майами выпустит собственную городскую криптовалюту
Фото: forumdaily.com

Выпуск MiamiCoin подтвердил основатель компании Stacks, технического партнера властей Майами по выпуску городского токена.

City governments can embrace Bitcoin and crypto faster than nations.

Miami Mayor @FrancisSuarez is experimenting with crypto to give Miami a Bitcoin-yielding treasury.

A thread on cities and crypto?

— muneeb. btc (@muneeb) August 2, 2021

Что известно

MiamiCoin станет первой цифровой монетой, выпущенной в экосистеме CityCoin. Этот проект позволяет городам создавать собственные токены для привлечения инвестиций в казну.

Инвесторы могут получать вознаграждение в биткоинах при помощи стекинга городских токенов.

Стекинг — это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты и обеспечивают работоспособность блокчейна.

Это дает им право получать вознаграждение. Для заработка на стекинге не требуется дополнительное оборудование и большие вычислительные мощности, как для майнинга.

Напомним

На прошлой неделе мэр Майами Фрэнсис Суарес сообщил в интервью Fox News, что с помощью MiamiCoin город сможет заработать «миллионы долларов». Согласно заявлению CityCoin, MiamiCoin начнет торговаться 4 августа на «определенных надежных биржах».

В начале текущего года Суарес заявлял, что рассматривает возможность вложить резервы города в биткоин. Он уточнил, что жалеет, что не сделал это годом ранее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Robinhood оценили в ходе IPO в $31,8 миллиардаRobinhood оценили в ходе IPO в $31,8 миллиарда
Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионовЭкс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
За полгода Укрнафта заработала чистую прибыль в размере 1,584 млрд грнЗа полгода Укрнафта заработала чистую прибыль в размере 1,584 млрд грн
Блок рекламы


Похожие новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Лондонская полиция конфисковала криптовалюту на $250 миллионовЛондонская полиция конфисковала криптовалюту на $250 миллионов
Стартап Worldcoin обещает криптовалюту за биометрические данныеСтартап Worldcoin обещает криптовалюту за биометрические данные
Мотор Сич выпустит для Турции 14 двигателей для ударных вертолетов тяжелого классаМотор Сич выпустит для Турции 14 двигателей для ударных вертолетов тяжелого класса
Центробанк Индонезии запретил криптовалюту как средство платежа в странеЦентробанк Индонезии запретил криптовалюту как средство платежа в стране
В Техасе банкам разрешили хранить криптовалюту клиентовВ Техасе банкам разрешили хранить криптовалюту клиентов
Group DF запустила собственную логистическую компаниюGroup DF запустила собственную логистическую компанию
Минэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынкеМинэнерго предлагает выпустить ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке
Банки штата Небраска смогут хранить криптовалютуБанки штата Небраска смогут хранить криптовалюту
Индонезия выпустит национальную цифровую валютуИндонезия выпустит национальную цифровую валюту
Последние новости
Подгружаем последние новости