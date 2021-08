Майами выпустит собственную городскую криптовалюту

4 августа американский город Майами выпустит собственную криптовалюту MiamiCoin, которая будет использоваться для финансирования инфраструктурных проектов и городских мероприятий. Об этом пишет РБК.

Фото: forumdaily.com

Выпуск MiamiCoin подтвердил основатель компании Stacks, технического партнера властей Майами по выпуску городского токена.

City governments can embrace Bitcoin and crypto faster than nations.

Miami Mayor @FrancisSuarez is experimenting with crypto to give Miami a Bitcoin-yielding treasury.

A thread on cities and crypto?