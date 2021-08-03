Майами выпустит собственную городскую криптовалюту
4 августа американский город Майами выпустит собственную криптовалюту MiamiCoin, которая будет использоваться для финансирования инфраструктурных проектов и городских мероприятий. Об этом пишет РБК.
Выпуск MiamiCoin подтвердил основатель компании Stacks, технического партнера властей Майами по выпуску городского токена.
City governments can embrace Bitcoin and crypto faster than nations.
Miami Mayor @FrancisSuarez is experimenting with crypto to give Miami a Bitcoin-yielding treasury.
A thread on cities and crypto?— muneeb. btc (@muneeb) August 2, 2021
Что известно
MiamiCoin станет первой цифровой монетой, выпущенной в экосистеме CityCoin. Этот проект позволяет городам создавать собственные токены для привлечения инвестиций в казну.
Инвесторы могут получать вознаграждение в биткоинах при помощи стекинга городских токенов.
Стекинг — это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты и обеспечивают работоспособность блокчейна.
Это дает им право получать вознаграждение. Для заработка на стекинге не требуется дополнительное оборудование и большие вычислительные мощности, как для майнинга.
Напомним
На прошлой неделе мэр Майами Фрэнсис Суарес сообщил в интервью Fox News, что с помощью MiamiCoin город сможет заработать «миллионы долларов». Согласно заявлению CityCoin, MiamiCoin начнет торговаться 4 августа на «определенных надежных биржах».
В начале текущего года Суарес заявлял, что рассматривает возможность вложить резервы города в биткоин. Он уточнил, что жалеет, что не сделал это годом ранее.