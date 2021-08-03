Мариупольский порт в июле нарастил перевалку чугуна на 86,3%

Государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт" в июле нарастил перевалку чугуна на 86,3% по сравнению с июлем 2020 года – до 46,2 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Facebook.



За июль Мариупольский порт сократил общую перевалку грузов на 30% по сравнению с июлем 2020 года – до 407,8 тыс. т. В частности, в июле порт перевалил:

металлопродукции – 260,8 тыс. т; зерновых – 43,5 тыс. т; каолина – 23,0 тыс. т; известняка – 28,4 тыс. т.



На протяжении месяца порт обработал 40 судов.



В 2020 году Мариупольский порт увеличил грузооборот на 7,8% по сравнению с 2019 годом – до 6,22 млн т. Перевалка черных металлов составила 4,7 млн т – это почти на 1 млн т больше показателя 2019 года.



ГП "ММТП" оперирует причалами №1-18 Мариупольского морского порта. Значительная часть экспорта через порт отправляется в Европу.



