Украина может собрать рекордный урожай за все 30 лет независимости

Украина может собрать рекордный урожай за все 30 лет независимости

В Украине в 2021 году ожидают собрать 30,7 млн т пшеницы, что является рекордным показателем за всю историю независимости Украины. Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"По предварительным оценкам УКАБ, в этом сезоне ожидаются следующие валовые сборы: пшеница - 30,7 млн т, что на 23% выше показателя прошлого года и является рекордным показателем за всю историю независимости Украины; ячмень - 10,1 млн т, что на 33% выше показателя прошлого года; рапс - 2,6 млн т, что на 3% выше показателя предыдущего года; горох - 529 тыс. т, что на 10% выше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 29 июля пшеницы обмолочено 3,8 млн га (55% к прогнозу) при урожайности 44,5 ц/га, намолочено 16,9 млн тонн; ячменя обмолочено 1 млн 671 тыс. га (68% к прогнозу) при урожайности 41,1 ц/га, намолочено 6 млн 863 тыс. тонн; гороха обмолочено 180 тыс. га (77% к прогнозу) при урожайности 22,5 ц/га, намолочено 405 тыс. тонн.

"Полученные показатели урожайности дают основания утверждать, что в этом году будем иметь лучший урожай, чем в прошлом", - отмечают эксперты.

Однако стоит учесть, что дальнейший ход уборки урожая сильно зависит от погодных условий.

Как сообщалось, в Украине в 2017 году урожай пшеницы составил 26,67 млн тонн, что на 0,2% меньше, чем в 2016-м, в 2018 году собрали еще меньше пшеницы - 25,01 млн тонн (-6,2% ), в 2019 году был рекордный урожай, когда удалось собрать 28,78 млн тонн зерна (+15,1%), в 2020 году собрали пшеницы 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га.

МинПром по материалам Укринформ

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