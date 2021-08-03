После спада на фондовом рынке КНР иностранцы начали скупать акции китайских компаний

После спада на фондовом рынке КНР иностранцы начали скупать акции китайских компаний

Зарубежные инвесторы активно скупают акции китайских компаний в последние дни после недавнего спада на фондовом рынке КНР, сообщает Bloomberg.

Чистый объем покупок китайских бумаг иностранными инвесторами через программы взаимодействия фондовых бирж Шанхая и Шэнчжэня с Гонконгской фондовой биржей за последние пять торговых сессий составил 21,5 млрд юаней ($3,3 млрд), свидетельствуют данные агентства. Объем покупок превышает объем продаж пять сессий подряд, чего не было с апреля.

Интерес зарубежных инвесторов к китайским акциям растет в связи с резким падением фондового рынка КНР в конце июля, в результате которого индекс CSI 300 опустился до минимума почти за 9 месяцев. Значение индекса снизилось на 6,6% за две сессии - 26 и 27 июля.

Обвал рынка последовал за введением властями КНР жестких ограничений для компаний сферы онлайн-образования. В соответствии с новым распоряжением Госсовета КНР, компании, обучающие предусмотренным школьной программой предметам, не смогут привлекать зарубежные инвестиции, а также выходить на открытый рынок.

Опасения, связанные с тем, что Пекин может в любой момент ввести ограничения для любой отрасли, спровоцировали резкий спад на фондовом рынке КНР.

Во вторник фондовый индекс CSI 300 практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией.

МинПром по материалам Интерфакс

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