В Украине спрос на аренду жилья вырос на 25%

Спрос на аренду жилья в Украине в текущем году вырос на 20?25% по сравнению с 2020, хотя он до сих пор не достигает пиковых показателей 2019 года. Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита, пишет Интерфакс-Украина.

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Рост цен

«В течение 2021 года происходит медленное подтягивание стоимости найма к показателям конца 2019 года. Но это происходит без каких-либо ощутимых ценовых скачков», — отметил он.

По данным АСНУ, с начала года зафиксировано повышение арендных ставок. В зависимости от качественных характеристик квартиры средние показатели роста цен варьируются от 10% до 15%.

«Самый значительный рост ставок отмечен для „социальных“ малогабаритных квартир в домах старой застройки, расположенных вблизи станций метро или транспортных узлов», — рассказывает Пита.

По его данным, максимальное увеличение цен зафиксировано в крупнейших городах Украины — Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве (почти 15%). В других областных центрах рост цен менее ощутимый — от 5% до 10%.

Эксперт также отметил, что формирование цен в соответствии со спросом произошло в апреле-мае и до середины августа они будут оставаться неизменными.

К концу года, по мнению Пита, при сохранении нынешней социально-экономической ситуации в этом сегменте недвижимости вряд ли возможны какие-то неожиданные события, способные повлиять на ценообразование.

Прогнозы

По прогнозам АСНУ, к концу 2021 года стоимость аренды может вырасти в среднем еще на 10?15% и вернется к показателям 2019 года.

«Рост арендной платы может максимально достичь еще дополнительных 15%. Следовательно, по итогам года стоимость аренды квартир вырастет на 25?30% и будет соответствовать „доковидным“ ценам», — отметил он.