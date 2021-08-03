В Украине спрос на аренду жилья вырос на 25%
Спрос на аренду жилья в Украине в текущем году вырос на 20?25% по сравнению с 2020, хотя он до сих пор не достигает пиковых показателей 2019 года. Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита,
Рост цен
«В течение 2021 года происходит медленное подтягивание стоимости найма к показателям конца 2019 года. Но это происходит без каких-либо ощутимых ценовых скачков», — отметил он.
По данным АСНУ, с начала года зафиксировано повышение арендных ставок. В зависимости от качественных характеристик квартиры средние показатели роста цен варьируются от 10% до 15%.
«Самый значительный рост ставок отмечен для „социальных“ малогабаритных квартир в домах старой застройки, расположенных вблизи станций метро или транспортных узлов», — рассказывает Пита.
По его данным, максимальное увеличение цен зафиксировано в крупнейших городах Украины — Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве (почти 15%). В других областных центрах рост цен менее ощутимый — от 5% до 10%.
Эксперт также отметил, что формирование цен в соответствии со спросом произошло в апреле-мае и до середины августа они будут оставаться неизменными.
К концу года, по мнению Пита, при сохранении нынешней социально-экономической ситуации в этом сегменте недвижимости вряд ли возможны какие-то неожиданные события, способные повлиять на ценообразование.
Прогнозы
По прогнозам АСНУ, к концу 2021 года стоимость аренды может вырасти в среднем еще на 10?15% и вернется к показателям 2019 года.
«Рост арендной платы может максимально достичь еще дополнительных 15%. Следовательно, по итогам года стоимость аренды квартир вырастет на 25?30% и будет соответствовать „доковидным“ ценам», — отметил он.