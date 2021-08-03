ОПЗ за полгода получил чистую прибыль в 434 млн грн.

ОПЗ за полгода получил чистую прибыль в 434 млн грн.

АО "Одесский припортовый завод" по итогам работы в первом полугодии 2021 года получило чистую прибыль в размере 434 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года убыток составил 1,18 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба предприятия, чистый доход от реализации продукции, товаров, работ и услуг в первом полугодии составил 1,26 млрд грн, что на 22,3% больше аналогичного показателя прошлого года, и является максимальным показателем с 2017 года .

Валовая прибыль ОПЗ от реализации продукции, товаров, работ и услуг по итогам первого полугодия составила 280,2 млн грн, что на 24,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Общий размер уплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней и Пенсионный фонд за полгода составил 336,3 млн грн, что на 22,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Капитальные инвестиции за отчетный период составили 126,9 млн грн, что в 19 раз больше аналогичного показателя прошлого года. При этом общая сумма финансирования на приобретение технологического оборудования и запасных частей для проведения капитальных ремонтов составила 150 млн грн, в том числе по импортным контрактам – около 100 млн грн.

Как отмечается в сообщении, с начала 2021 года ОПЗ работает в бесперебойном режиме с частичной загрузкой производственных мощностей (1 агрегат аммиака и 2 агрегата карбамида).

За первое полугодие этого года АО "ОПЗ" произведено 276,1 тыс. тонн аммиака, в том числе товарного – 42,1 тыс. тонн и 409,2 тыс. тонн карбамида.

Кроме того, за первые шесть месяцев на морской транспорт отгружено 1037 тыс. тонн аммиака и 362,9 тыс. тонн карбамида.

При этом значительно увеличены объемы отгрузки химической продукции на внутренний рынок. За 6 месяцев на железнодорожный и автомобильный транспорт отгружено 21,7 тыс. тонн аммиака, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Также отгружено 50,3 тыс. тонн карбамида, что больше в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является рекордным результатом за последние 5 лет.

Как сообщалось, АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в 2020 году увеличило чистый убыток в 16,5 раза – на 1,12 млрд грн – по сравнению с 2019 годом – до 1,19 млрд грн.

ОПЗ в 2020 году выпустил 821,2 тыс. тонн карбамида, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года и является рекордом высоким за последние пять лет. На его производственных мощностях было также произведено 96,5 тыс. тонн товарного аммиака, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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