Укртрансгаз планирует закачать в ПХГ еще 2-3 млрд куб. м газа

Укртрансгаз планирует закачать в ПХГ еще 2-3 млрд куб. м газа

АО "Укртрансгаз" планирует закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) еще 2-3 млрд кубометров природного газа. Как передает Укринформ, об этом сообщил и.о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома в Фейсбуке.

"В июле наполнили подземки на 1 млрд кубометров. Это почти в два раза больше, чем в июне. Планируем в этом году закачать еще 2-3 млрд кубометров", - написал С.Перелома.

Он также отметил, что сейчас в украинских ПХГ хранится 3,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям. В июле нерезиденты реэкспортировали 40 млн кубометров "голубого топлива".

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" досрочно выполнила план правительства, предусматривающий на середину октября закачать в ПХГ не менее 17 млрд кубометров природного газа.

По данным Украинской энергетической биржи, на прошлой неделе среднесуточный импорт газа в Украину составил 16,6 млн кубометров.

МинПром по материалам Укринформ

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