"Нафтогаз" запустил услугу хранения иностранной нефти в Украине

Максимальный срок хранения - три года.

"Нафтогаз" запустил услугу хранения иностранной нефти в Украине
Фото: facebook.com/ukrtransnafta

НАК "Нафтогаз Украины" запустила услугу хранения нефти в режиме "таможенный склад" на территории Украины.

Об этом сообщило АО "Укртранснафта", которая входит в состав группы "Нафтогаз".

"Статус таможенного склада получили два объекта нефтетранспортной системы: резервуарный парк морского нефтяного терминала «Южный» и магистральный нефтепровод «Лисичанск - Кременчуг». Отныне заказчики услуг могут хранить нефтяной ресурс на этих объектах в режиме «таможенный склад» до 1095 дней", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2017 году "Нафтогаз" запустил услугу хранения газа в режиме "таможенный склад".

До 2017 года таможенное оформление природного газа, транспортируемого на таможенную территорию Украины для его хранения в ПХГ, можно было проводить только в таможенном режиме "транзит". Положениями Таможенного кодекса Украины установлен срок транзитных перевозок трубопроводным транспортом - 31 сутки. Такие условия не были экономически приемлемыми для большинства иностранных газовых трейдеров.

Режим "таможенного склада" позволяет компаниям, в том числе иностранным, хранить топливо на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов для дальнейшей транспортировки природного газа с территории Украины.

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