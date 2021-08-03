Главные события на фондовых биржах 2 августа: Рынок США опять застрял у максимумов

В первый рабочий день августа американский фондовый индекс S&P500 незначительно снизился на 0,18% — до 4387 пунктов.

По итогам вчерашних торгов, лидерами роста стали акции Tesla и Pfizer Inc., которые выросли на 3,2% и 2,6% соответственно.

Больше всего упали акции General Electric, потерявшие за день 2,9%, и акции Mastercard Incorporated снизившиеся на 2,7%.

Согласно данным FactSet, к концу вчерашнего дня свои отчеты опубликовали 59% компаний, входящих в индекс S&P500. У 88% из них результаты деятельности за второй квартал превзошли ожидания рынка.

Из важного и позитивного стоит отметить и то, что на прошедших выходных в Сенат США был подан законопроект по так называемому инфраструктурному плану Байдена. Но его объем составил лишь $550 млрд. вместо изначальной суммы, превышавшей $2 трлн. Но зато в этом новом плане, в отличие от старого, не предусмотрено повышение налогов. А без обременений этот план, пусть и с меньшей суммой, можно считать очередным «бесплатным» пакетом помощи экономике США .

Однако фондовый рынок США , который находится у своих исторических максимумов, не нашел в себе силы для дальнейшего роста. Инвесторы видят текущее хорошее настоящее, но будущее им уже не кажется столь же оптимистичным. Как показал отчет по ВВП США , опубликованный на прошлой неделе, рост экономики начал замедляться. Многие на Уолл-Стрит уже считают, что столь быстрого роста в дальнейшем уже не будет, и что экономика США уже прошла свои пиковые темпы восстановления. Мол, компании больше уже не будут показывать столь замечательные результаты, как сейчас.