Главные события на фондовых биржах 2 августа: Рынок США опять застрял у максимумов

В первый рабочий день августа американский фондовый индекс S&P500 незначительно снизился на 0,18% — до 4387 пунктов.

Главные события на фондовых биржах 2 августа: Рынок США опять застрял у максимумов

По итогам вчерашних торгов, лидерами роста стали акции Tesla и Pfizer Inc., которые выросли на 3,2% и 2,6% соответственно.

Больше всего упали акции General Electric, потерявшие за день 2,9%, и акции Mastercard Incorporated снизившиеся на 2,7%.

Согласно данным FactSet, к концу вчерашнего дня свои отчеты опубликовали 59% компаний, входящих в индекс S&P500. У 88% из них результаты деятельности за второй квартал превзошли ожидания рынка.

Из важного и позитивного стоит отметить и то, что на прошедших выходных в Сенат США был подан законопроект по так называемому инфраструктурному плану Байдена. Но его объем составил лишь $550 млрд. вместо изначальной суммы, превышавшей $2 трлн. Но зато в этом новом плане, в отличие от старого, не предусмотрено повышение налогов. А без обременений этот план, пусть и с меньшей суммой, можно считать очередным «бесплатным» пакетом помощи экономике США.

Однако фондовый рынок США, который находится у своих исторических максимумов, не нашел в себе силы для дальнейшего роста. Инвесторы видят текущее хорошее настоящее, но будущее им уже не кажется столь же оптимистичным. Как показал отчет по ВВП США, опубликованный на прошлой неделе, рост экономики начал замедляться. Многие на Уолл-Стрит уже считают, что столь быстрого роста в дальнейшем уже не будет, и что экономика США уже прошла свои пиковые темпы восстановления. Мол, компании больше уже не будут показывать столь замечательные результаты, как сейчас.

Инвесторов также насторожили новости о том, что в ряде штатов США вновь начали вводить масочный режим из-за роста случаев заболевания новым штаммом «Дельта». Хотя рынок ранее отбросил свои опасения по поводу этого штамма, посчитав, что количество смертей и госпитализаций не растет и вакцинация работает. В новых ограничениях инвесторы теперь увидели риск введения еще больших ограничений в будущем, а это потенциально может еще более замедлить темпы восстановления экономики. Ведь для рынка не на столько сильно важна сама опасность вируса, сколько ограничения в экономике, связанные с ним.

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