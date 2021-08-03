В США призвали ускорить разработку цифрового доллара

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) Лаэль Брейнард призвала ускорить разработку цифрового доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Фото: huffpost.com

Что известно

По информации издания, Брейнард обратила внимание на то, что США отстают от других стран в разработке национальной цифровой валюты во время выступления в Группе по экономической стратегии Института Аспена.

«Доллар доминирует в международных платежах, но у меня просто не укладывается в голове почему у других крупнейших юрисдикций есть цифровые валюты, CBDC, а у США нет. Как по мне это не похоже на устойчивое будущее», — отметила Брейнард.

Одной из основных причин для выпуска цифрового доллара представитель ФРС считает распространение стейблкоинов.

Брейнард считает, что появление стабильных цифровых монет, контролируемых частными лицами и организациями, может привести к фрагментации платежной системы.

«Доллар» в США

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил, что сейчас пристального внимания требует к себе вопрос выпуска цифрового доллара. Учитывая доминирующую роль американской валюты среди мировых резервных валют, США были не слишком озабочены внедрением цифрового доллара, но, по словам Пауэлла, это должно стать «первоочередной задачей».

Пауэлл — не единственный высокопоставленный чиновник США , который поддержал цифровой доллар. На виртуальной конференции министр финансов США Джанет Йеллен также выразила заинтересованность в поддержке исследований по выпуску суверенных цифровых валют, которые, по ее словам, «могут привести к более быстрым, безопасным и дешевым платежам».

Американские эксперты отмечают, что США нуждаются в особой осторожности, когда речь идет о выпуске цифрового доллара. Если поддерживаемая государством цифровая валюта принесет рынку ненужные риски, доллар может пострадать.

Как обстоят дела у других

На данный момент лидером по разработке CBDC считается Китай . 16 июля НБК впервые опубликовал белую книгу проекта цифрового юаня на английском языке, в которой описаны технические характеристики цифровой валюты.

В документе сказано, что иностранные туристы смогут использовать цифровой юань без открытия счетов в китайских банках во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

В середине июня жители Пекина получили возможность конвертировать цифровой юань в наличные. Промышленный и коммерческий банк Китая разрешил обналичивать цифровую валюту в более чем 3 тыс. банкоматах китайской столицы. До этого владельцы цифрового юаня могли использовать его только в торговых точках, которые участвуют в проекте тестирования валюты.