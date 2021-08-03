Банки избавляются проблемных кредитов. Объем уменьшился на 25 миллиардов

Объем проблемных кредитов в украинских банках уменьшился за январь-июнь 2021 на 25 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ.

Банки избавляются проблемных кредитов. Объем уменьшился на 25 миллиардов

Как изменилась доля NPL

Доля неработающих кредитов (NPL) сократилась за полугодие на 3,8 в. п., с 41.0% до 37,2%.

«Это является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор объем NPL определяется по обновленной методологии», — констатирует регулятор.

Как отмечается, качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп. Лучшая динамика наблюдается у банков с иностранным капиталом. Доля NPL у банков с частным украинским капиталом впервые сократилась до уровня ниже 12% и является лучшей среди всех групп.

Государственные банки с начала года сократили объем неработающих кредитов почти 15 млрд грн, однако они до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.

«Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это является необходимым условием для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ», — констатирует НБУ.

Что значит высокая доля NPLs

Высокая доля NPLs — результат кредитной экспансии прошлых лет, когда стандарты оценки платежеспособности заемщиков были низкими, а права кредиторов недостаточно защищенными.

Другая веская причина — практика кредитования связанных лиц, прекративших обслуживать кредиты во время кризиса.

Что предлагают госбанкам

Как писал «Минфин», Верховная Рада может предоставить право госбанкам продавать неработающие кредиты на прозрачных аукционах со скидкой, как это делает Фонд гарантирования вкладов и коммерческие банки.

Напомним

В 2020 году доля неработающих кредитов в банках (NPL) снизилась на 7.4. п до 41%. Как отмечал регулятор, банки всех групп заметно улучшили свои кредитные портфели.

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