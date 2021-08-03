В США предложили ввести льготы для переработчиков отходов стального производства

В США предложили ввести льготы для переработчиков отходов стального производства

Три конгрессмена от штата Пенсильвания – Майк Дойл, Конор Ламб и Майк Келли, а также конгрессмен от штата Мичиган Билл Хайзинге представили
законопроект о поддержке сталелитейной промышленности США (Steel Industry Preservation Act). Он предусматривает предоставление льгот на переработку
отходов производства стали.

Информация об этом появилась на сайте одного из инициаторов законопроекта, Майка Дойла.

Проект закона направлен на поддержку американской сталелитейной промышленности и сохранение окружающей среды. Он предусматривает введение системы налоговых льгот на переработку отходов сталелитейного производства, в т.ч. и на производство топлива для отрасли. Сообщается, что последнее сможет снизить затраты на производство стали. В результате этого американские производители могут стать более конкурентоспособными на международном уровне.

"Этот закон сделает отечественную сталелитейную промышленность более конкурентоспособной, чтобы рабочие места и бизнес могли расти, а американские сталелитейщики, которые конкурируют с незаконно субсидируемой сталелитейной отраслью иностранных правительств, таких как Китай, имели право на равные условия для игры", – заявил Дойл.

Напомним, недавно Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс и конгрессмен от Калифорнии Скотт Петерс зарегистрировали проект закона, устанавливающий пошлины на импортную сталь и другое сырье в зависимости от объема выбросов парниковых газов при его производстве в конкретной стране.

США входят в десятку крупнейших производителей стали в мире по версии WorldSteel. В 2020 году Штаты снизили производство стали на 17,2% по сравнению с 2019 годом – до 72,7 млн т.

МинПром по материалам ГМК Центр

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