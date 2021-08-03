Гороховский опроверг слухи, что Альфа-Банк может купить monobank

Один из сооснователей monobank Олег Гороховский опроверг слухи о том, что Альфа-Банк готовится к покупке monobank. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Фото: minfin.com.ua

«Страна.ua зачем-то написала о готовящейся покупке monobank Альфа-Банком», — написал он.

Два высокопоставленных собеседника Liga.net в Альфа-Банке Украина опровергли информацию о возможной покупке Универсал Банка и его флагманского проекта Monobank.

«Мы не вели переговоры и не собираемся покупать Универсал Банк», — сказал один из собеседников в топ-менеджменте Альфа-Банка. «Мы не покупаем», — сообщил другой собеседник.

Предыстория

Ранее сайт «Страна.ua» сообщил со ссылкой на источники, что monobank планирует купить роSSийский Альфа-Банк.