Гороховский опроверг слухи, что Альфа-Банк может купить monobank

Один из сооснователей monobank Олег Гороховский опроверг слухи о том, что Альфа-Банк готовится к покупке monobank. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Гороховский опроверг слухи, что Альфа-Банк может купить monobank
Фото: minfin.com.ua

«Страна.ua зачем-то написала о готовящейся покупке monobank Альфа-Банком», — написал он.

Два высокопоставленных собеседника Liga.net в Альфа-Банке Украина опровергли информацию о возможной покупке Универсал Банка и его флагманского проекта Monobank.

«Мы не вели переговоры и не собираемся покупать Универсал Банк», — сказал один из собеседников в топ-менеджменте Альфа-Банка. «Мы не покупаем», — сообщил другой собеседник.

Предыстория

Ранее сайт «Страна.ua» сообщил со ссылкой на источники, что monobank планирует купить роSSийский Альфа-Банк.

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